"Ростов" теряет Бухарова и Ингасона

Сразу два игрока "Ростова" получили травмы в матче первого тура чемпионата России против "Урала".

На 16-й минуте встречи поле покинул нападающий Александр Бухаров, а на 45-й минуте - защитник Сверрир Ингасон.

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