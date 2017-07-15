"Ростов" теряет Бухарова и Ингасона

Теги ростовуралалександр бухаровсверрир ингасон

"Ростов" теряет Бухарова и Ингасона

Сразу два игрока "Ростова" получили травмы в матче первого тура чемпионата России против "Урала".

На 16-й минуте встречи поле покинул нападающий Александр Бухаров, а на 45-й минуте - защитник Сверрир Ингасон.

Не пропустите: РФПЛ – на старт! Чего ждать от нового сезона чемпионата России? | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва 1 3
2 Уфа 1 3
3 Ростов 1 1
4 Урал 1 1
5 Анжи 1 0
6 Ахмат 0 0
7 Амкар 0 0
8 Арсенал Тула 0 0
9 Динамо Москва 0 0
10 Краснодар 0 0
11 Локомотив Москва 0 0
12 Рубин 0 0
13 СКА Хабаровск 0 0
14 Спартак Москва 0 0
15 Зенит Санкт-Петербург 0 0
16 Тосно 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов