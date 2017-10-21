"Ростов" теряет Калачёва

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"Ростов" теряет Калачёва

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачёв выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

36-летний белорус получил повреждение голеностопа на одной из тренировок команды. Сроки восстановления футболиста составят несколько недель.

В этом сезоне Калачёв сыграл за "Ростов" 13 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.

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