"Ростов" - "Тосно" - 2:0 (обзор)

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"Ростов" - "Тосно" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Ростовом" и "Тосно".

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Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Зенит Санкт-Петербург 28 50
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Ростов 28 34
12 Динамо Москва 27 33
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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