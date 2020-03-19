"Ростов" тренируется в обычном режиме

"Ростов" в твиттере сообщил, что игроки команды тренируются в обычном режиме, несмотря на то, что чемпионат России приостановили до 10 апреля из-за коронавируса.

Стоит отметить, что ряд российский клубов прекратили тренировки.

Продолжаем тренировки



Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю ‍ #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/dkkfyDbMa7 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2020

После 22 туров РПЛ "Ростов" занимает четвертое место, набрав 38 очков.

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