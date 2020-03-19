"Ростов" тренируется в обычном режиме

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"Ростов" тренируется в обычном режиме

"Ростов" в твиттере сообщил, что игроки команды тренируются в обычном режиме, несмотря на то, что чемпионат России приостановили  до 10 апреля из-за коронавируса.

Стоит отметить, что ряд российский клубов прекратили тренировки.

После 22 туров РПЛ "Ростов" занимает четвертое место, набрав 38 очков.

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