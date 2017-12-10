"Ростов" – "Уфа" - 1:0 (обзор)

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"Ростов" – "Уфа" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 20-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уфой" (1:0).

Видео: "Ростов" – "Уфа".

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1 Локомотив Москва 19 42
2 Спартак Москва 20 37
3 Краснодар 20 36
4 Зенит Санкт-Петербург 19 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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