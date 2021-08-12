"Ростов" усилился экс-защитником ЦСКА

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Бывший центральный защитник ЦСКА Никита Котин пополнил состав "Ростова".

"Жёлто-синие" пока не объявляли о переходе 18-летнего футболиста, однако уже известно, что контракт с ним подписан на три года.

Полтора месяца назад армейцы расторгли соглашение с игроком, после чего он находился в статусе свободного агента.

В январе 2020 года ЦСКА купил Котина у "Крыльев Советов" за 130 тысяч евро, однако за столичную команду он так и не дебютировал.

За "Ростов" российский центрбек будет выступать под 42-м номером.

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