"Ростов" усилился экс-защитником "Зенита"
"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Зенита" Евгения Чернова.
Напомним, что в конце прошлого года истёк контракт 26-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми", после чего он получил статус свободного агента и отправился с донской командой на тренировочный сбор.
Теперь же стороны решили оформить сотрудничество, заключив соглашение до лета 2022 года.
Чернов выступал за "Зенит" с 2016 года, сыграл 13 матчей и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Тосно". Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.
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|Зенит Санкт-Петербург
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|ЦСКА Москва
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|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
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|Ростов
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|8
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|Оренбург
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|Урал
|17
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|Арсенал Тула
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|Крылья Советов
|16
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|17
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