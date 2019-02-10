"Ростов" усилился экс-защитником "Зенита"

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"Ростов" усилился экс-защитником "Зенита"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Зенита" Евгения Чернова.

Напомним, что в конце прошлого года истёк контракт 26-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми", после чего он получил статус свободного агента и отправился с донской командой на тренировочный сбор.

Теперь же стороны решили оформить сотрудничество, заключив соглашение до лета 2022 года.

Чернов выступал за "Зенит" с 2016 года, сыграл 13 матчей и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Тосно". Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

Не пропустите: "Ростов" договорился о переходе защитника "Зенита". | http://soccernews.ru

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