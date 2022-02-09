"Ростов" усилился форвардом чешской "Сигмы"

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ростова" на официальном сайте объявила о переходе российского нападающего чешской "Сигмы" Егора Голенкова.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с клубом контракт до 31 декабря 2026 года.

22-летний Голенков выступал за "Сигму" с 2021 года. За чешский клуб он не провел ни одного матча. Ранее играл за "Крылья Советов" и "Униау Лейрию". Сыграл два матча за молодежную сборную России.

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