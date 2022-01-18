"Ростов" усилился талантом из "Локомотива"

Фото: сайт "Ростова"/Автор неизвестен

Защитник московского "Локомотива" и молодежной сборной России Александр Сильянов перешел в "Ростов", сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Ростовчане арендовали футболиста на полгода без права последующего выкупа.

20-летний Сильянов является воспитанником ЦСКА. За "Локомотив" он выступает с 2019 года, провел за клуб 14 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года.

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