"Ростов" усилился защитником сборной Беларуси

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"Ростов" усилился защитником сборной Беларуси

Защитник брестского "Динамо" Александр Павловец перешел в "Ростов", сообщается на сайте российского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт до лета 2022 года.

24-летний Павловец выступал за "Динамо-Брест" с 2019 года, провел за клуб 51 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и "Неман". За сборную Беларуси сыграл шесть матчей. Чемпион Беларуси.

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