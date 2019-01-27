"Ростов" усилится хавбеком из АПЛ

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"Ростов" усилится хавбеком из АПЛ

Хавбек "Брайтона" Матиас Норманн продолжит карьеру в России.

Как сообщает TV2.no, трансфер 22-летнего норвежца в "Ростов" уже практически решенный вопрос и о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

Норманн перебрался в "Брайтон" в 2017 году, однако не провел за клуб ни одного матча.

В настоящее время Норманн выступает на правах аренды за "Мольде", где забил один гол и отдал три ассиста в 10 матчах.

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