"Ростов" усилится конголезским форвардом

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"Ростов" усилится конголезским форвардом

Нападающий "Мотема Пембе" Даго Шибамба станет игроком "Ростова", сообщает Leopard Leader Foot.

По информации источника, конголезский форвард, которого считают одной из главных восходящих звёзд Африки, уже прибыл в Россию.

Стоит отметить, что "Ростов" опередил в гонке за Шибамба киевское "Динамо".

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