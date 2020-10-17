"Ростов" усилится нападающим "Локомотива"
В ближайшее время очередным новичком "Ростова" станет форвард московского "Локомотива" Роман Тугарев.
По информации "Чемпионата", клубы согласовали аренду 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.
Рыночная стоимость нападающего "железнодорожников" оценивается в 450 тысяч евро.
Тугарев - воспитанник "Локо", за основную команду сыграл 13 матчей и сделал 1 ассист. Более успешен он в выступлениях за "Казанку" - 33 игры, 20 голов и 11 результативных передач.
Не пропустите: "Ростов" договорился о переходе защитника "Химок" в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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