"Ростов" уступил "Гонведу" в товарищеском матче
Фото твиттер "Ростова"
В рамках подготовки к новому сезону "Ростов" провёл очередную контрольную игру.
На этот раз соперником команды Валерия Карпина был венгерский "Гонвед", который добыл минимальную победу благодаря голу во втором тайме.
"Гонвед" - "Ростов" - 1:0
Гол: 1:0 - Боле, 75.
"Ростов": Бабурин, Мелехин, Гигович, Мамаев, Фольмер, Тугарев (Турищев, 81), Лангович, Николаев (Тошевски, 59), Щетинин (Сухомлинов, 81), Мартич, Комличенко.
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