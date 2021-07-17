"Ростов" уступил "Гонведу" в товарищеском матче

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"Ростов" уступил "Гонведу" в товарищеском матче

Фото твиттер "Ростова"

В рамках подготовки к новому сезону "Ростов" провёл очередную контрольную игру.

На этот раз соперником команды Валерия Карпина был венгерский "Гонвед", который добыл минимальную победу благодаря голу во втором тайме.

"Гонвед" - "Ростов" - 1:0

Гол: 1:0 - Боле, 75.

"Ростов": Бабурин, Мелехин, Гигович, Мамаев, Фольмер, Тугарев (Турищев, 81), Лангович, Николаев (Тошевски, 59), Щетинин (Сухомлинов, 81), Мартич, Комличенко.

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