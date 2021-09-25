"Ростов" уволил Сёмина

Фото твиттер "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин официально покинул занимаемый пост.

Под руководством 74-летнего специалиста команда только 1 раз победила в 7 матчах при 3 ничьих и 3 поражениях.

"Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович - замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи", - прокомментировал отставку тренера президент донского клуба Арташес Арутюнянц.

Сёмин возглавлял "Ростов" с 4 августа. Он сменил Валерия Карпина, заключив с "жёлто-синими" контракт до конца следующего сезона.

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