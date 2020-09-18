"Ростов" узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы, один из них - "Тоттенхэм"

Опубликованы результаты жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Среди прочих своих возможных соперников узнал российский клуб "Ростов".

"Жёлто-синие" пройдут в раунд плей-офф в случае победы над "Маккаби Хайфой" в третьем отборочном раунде.

Если это произойдёт, то за путёвку в групповой этап ЛЕ "Ростов" будет бороться с "Тоттенхэмом" или "Шкендией" из Северной Македонии.

Не пропустите: Геркус - о вылете "Динамо" из Лиги Европы: "Такому колхозу мы проигрываем впервые". | http://soccernews.ru