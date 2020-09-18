"Ростов" узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы, один из них - "Тоттенхэм"
Опубликованы результаты жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Среди прочих своих возможных соперников узнал российский клуб "Ростов".
"Жёлто-синие" пройдут в раунд плей-офф в случае победы над "Маккаби Хайфой" в третьем отборочном раунде.
Если это произойдёт, то за путёвку в групповой этап ЛЕ "Ростов" будет бороться с "Тоттенхэмом" или "Шкендией" из Северной Македонии.
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