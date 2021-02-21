"Ростов" в большинстве не смог обыграть "Ахмат" в 1/8 Кубка России

Завершился последний на сегодня матч 1/8 финала Кубка России. "Ростов" принимал "Ахмат" и минимально уступил со счетом 0:1. Хозяевам не помогло даже удаление игрока гостей в самом начале второго тайма. Ненахов на 47 минуте получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. В конце матча сравнять счет мог Матиас Норманн, но у него не вышло переиграть вратаря "Ахмата" с одиннадцатиметрового.

"Ростов" - "Ахмат" 0:1 (0:1)

Гол: Бериша, 19 (пенальти) - 0:1

Нереализованный пенальти: Норманн, 82

Удаление: Ненахов, 47

"Ростов": Песьяков, Поярков (Байрамян, 63), Осипенко, Козлов (Алеэсами, 77), Хаджикадунич, Глебов (Обухов, 77), Еременко (Махатадзе, 39), Норманн, Альмквист, Полоз (Тугарев, 63), Соу.