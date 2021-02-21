"Ростов" в большинстве не смог обыграть "Ахмат" в 1/8 Кубка России
Завершился последний на сегодня матч 1/8 финала Кубка России. "Ростов" принимал "Ахмат" и минимально уступил со счетом 0:1. Хозяевам не помогло даже удаление игрока гостей в самом начале второго тайма. Ненахов на 47 минуте получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. В конце матча сравнять счет мог Матиас Норманн, но у него не вышло переиграть вратаря "Ахмата" с одиннадцатиметрового.
"Ростов" - "Ахмат" 0:1 (0:1)
Гол: Бериша, 19 (пенальти) - 0:1
Нереализованный пенальти: Норманн, 82
Удаление: Ненахов, 47
"Ростов": Песьяков, Поярков (Байрамян, 63), Осипенко, Козлов (Алеэсами, 77), Хаджикадунич, Глебов (Обухов, 77), Еременко (Махатадзе, 39), Норманн, Альмквист, Полоз (Тугарев, 63), Соу.
"Ахмат": Шелия, Нижич, Семенов, Ненахов, Богосовац, Бериша (Исмаэл, 65), Тимофеев, Швец (Адуев, 76), Полярус (Быстров, 54), Мелкадзе (Альмаши, 76), Ильин (Анхель, 54).
Читайте также: "Ростов" определил двух игроков для отправки в аренду в "Тамбов" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Румменигге: "Мы хотели в 2008 подписать Клоппа"
-
"Боруссия" громит несчастный "Шальке", "РБ Лейпциг" в 2 очках от 1 строчки, "Бавария" проигрывает, но все равно лидирует: все результаты 22-го тура Бундеслиги
-
Конте высказался по поводу победы в дерби
-
Карпин - про поражение от "Ахмата": "Что тут объяснять, они забили пенальти, а мы нет"
-
"Аталанта" и "Наполи" устроили голевую перестрелку
-
"Ростов" в большинстве не смог обыграть "Ахмат" в 1/8 Кубка России
-
"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Арсенал"
-
"Лилль" победил "Лорьян" и вернул себе первую строчку в Лиге 1
-
Пиоли после поражения от "Интера": "Год назад "Милан" был бы счастлив оказаться там, где сейчас"
-
"Реал Сосьедад" дома разгромил "Алавес"
-
Куман прокомментировал ничью с "Кадисом"
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Герту" и почти догнал "Баварию"
-
"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в 1/4 Кубка России
-
"Сочи" выбил "Краснодар" из Кубка России
-
"Лестер" победил "Астон Виллу" на выезде
-
"Интер" в гостях разгромил "Милан"
-
2
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду
-
Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против "Вест Хэма"
-
После победы над "Ливерпулем" игроки "Эвертона" в раздевалке устроили безумное празднование (видео)
-
"Барселона" упустила победу в матче с "Кадисом"