"Ростов" в домашнем матче 7-го тура РПЛ обыграл "Рубин"

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"Ростов" в домашнем матче 7-го тура РПЛ обыграл "Рубин"

"Ростов" обыграл "Рубин" в матче 7-го тура чемпионата России.

В составе хозяев голами отметились Элдор Шомуродов и Александр Саплинов. У гостей отличился Евгений Марков.

"Ростов"- "Рубин" - 2:1 (1:1)

Голы: Марков, 15 - 0:1, Шомуродов, 29 - 1:1, Саплинов, 87 - 2:1.

"Ростов": Бабурин, Чистяков, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов (Зуев, 76), Ионов (Логашов, 90), Саплинов (Долгов, 90+2), Шомуродов.

"Рубин": Дюпин, Данченко, Сорокин, Плиев, Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Кварацхелия, 44), Давиташвили, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).

"Ростов" с 14 баллами догнал четверку лидеров в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 10 очками занимает 7 место.

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