"Ростов" в домашнем матче 7-го тура РПЛ обыграл "Рубин"
"Ростов" обыграл "Рубин" в матче 7-го тура чемпионата России.
В составе хозяев голами отметились Элдор Шомуродов и Александр Саплинов. У гостей отличился Евгений Марков.
"Ростов"- "Рубин" - 2:1 (1:1)
Голы: Марков, 15 - 0:1, Шомуродов, 29 - 1:1, Саплинов, 87 - 2:1.
"Ростов": Бабурин, Чистяков, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов (Зуев, 76), Ионов (Логашов, 90), Саплинов (Долгов, 90+2), Шомуродов.
"Рубин": Дюпин, Данченко, Сорокин, Плиев, Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Кварацхелия, 44), Давиташвили, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).
"Ростов" с 14 баллами догнал четверку лидеров в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 10 очками занимает 7 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Локомотив Москва
|7
|14
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|4
|ЦСКА Москва
|7
|13
|5
|Спартак Москва
|6
|11
|6
|Ростов
|6
|11
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2