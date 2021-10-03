"Ростов" в гостях обыграл "Локомотив"

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 2:1.

Победу ростовчанам принесли гол Дмитрия Полоза и автогол Гирано Керка. В составе "железнодорожников" отличился Константин Марадишвили.

"Ростов", набрав девять очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 17 очками остался на 4-й позиции.

"Локомотив" Москва – "Ростов" Ростов - 1:2 (1:1)

Голы: Марадишвили, 10 - 1:1, Керк, 31 (автогол) - 1:1, Полоз, 89 - 1:2

"Локомотив": Худяков, Живоглядов (Ненахов, 46), Пабло, Баринов, Бека-Бека, Тикнизян, Куликов, Марадишвили (Лисакович, 78), Анджорин (Смолов, 46), Керк, Камано (Жемалетдинов, 68).

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 71), Глебов, Гигович, Сухомлинов (Байрамян, 67), Полоз, Комличенко, Альмквист.

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