"Ростов" в гостях одолел "Амкар"

В рамках третьего тура чемпионата России "Ростов" на выезде одержал минимальную победу над "Амкаром" благодаря голу Александра Зуева в середине второго тайма.

"Амкар" – "Ростов" - 0:1

Гол: Зуев, 66 - 0:1.

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Конде, Милькович, Идову, Рязанцев, Гиголаев (Баланович, 74), Голь, Комолов (Костюков, 69), Бодул (Гасилин, 80), Прокофьев.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Зуев (Байрамян, 67), Гацкан, Калачев (Маер, 76), Юсупов, Мевля, Дядюн (Шомуродов, 88).

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