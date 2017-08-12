"Ростов" в гостях разгромил "Уфу"

В рамках шестого тура чемпионата России "Ростов" на выезде переиграл "Уфу". Примечательно, что подопечные Сергея Семака открыли счёт в матче на 55-й минуте, однако это только разозлило соперника - команда с берегов Дона в течение 20 минут четырежды наказала башкирцев, одержав в итоге уверенную победу.

"Уфа" – "Ростов" - 1:4

Голы: Ванек, 55 - 1:0, Гацкан, 57 - 1:1, Калачев, 64 (пенальти) - 1:2, Калачев, 66 - 1:3, Мевля, 77 - 1:4.

"Уфа": Беленов, Аликин (Абдулавов, 80), Йокич, Табидзе, Живоглядов, Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Стоцкий, Игбоун, Фатаи.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Устинов, Ингасон, Думбия (Зуев, 63), Маер (Калачев, 63), Юсупов, Гацкан, Мевля, Дядюн (Шомуродов, 87).

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