"Ростов" в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с "Пахтакором"

Теги ростовроман еременко

"Ростов" в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с "Пахтакором"

"Ростов" в товарищеском матче с узбекистанским "Пахтакором" сыграл вничью. Встреча закончилась со счетом 1:1.

У российского клуба отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.

Состав "Ростова" на первый тайм: Седов, Ведерников, Хадзиканудиц, Попов, Ионов, Прошляков, Салетрос, Байрамян, Саплинов, Кожемякин, Козлов.

Состав на второй тайм: Седов (игрок на просмотре) - Чистяков, Осипенко, Чернов. Маляров - Черкес, Мамаев, Еременко - Зайнутдинов, Осинов, Долгов.

В следующем матче на сборе "Ростов" сыграет с "Ригой" 24 января.

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