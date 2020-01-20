"Ростов" в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с "Пахтакором"
"Ростов" в товарищеском матче с узбекистанским "Пахтакором" сыграл вничью. Встреча закончилась со счетом 1:1.
У российского клуба отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.
Состав "Ростова" на первый тайм: Седов, Ведерников, Хадзиканудиц, Попов, Ионов, Прошляков, Салетрос, Байрамян, Саплинов, Кожемякин, Козлов.
Состав на второй тайм: Седов (игрок на просмотре) - Чистяков, Осипенко, Чернов. Маляров - Черкес, Мамаев, Еременко - Зайнутдинов, Осинов, Долгов.
В следующем матче на сборе "Ростов" сыграет с "Ригой" 24 января.
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