"Ростов" в контрольном матче одержал победу над норвежским "Стабеком"

Теги ростовстабек

"Ростов" в контрольном матче одержал победу над норвежским "Стабеком"Сегодня "Ростов" в контрольном матче одержал минимальную победу над норвежским "Стабеком".

"Стабек" - "Ростов" - 0:1

Гол: Гулиев, 7 - 0:1.

"Ростов" (стартовый состав): Песьяков, Паршивлюк, Плиев, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Калачев, Гулиев, Ионов, Сигурдарсон.

Напомним, "Ростов" подписал Сапету. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов