"Ростов" в контрольном матче одержал победу над норвежским "Стабеком"
Сегодня "Ростов" в контрольном матче одержал минимальную победу над норвежским "Стабеком".
"Стабек" - "Ростов" - 0:1
Гол: Гулиев, 7 - 0:1.
"Ростов" (стартовый состав): Песьяков, Паршивлюк, Плиев, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Калачев, Гулиев, Ионов, Сигурдарсон.
Напомним, "Ростов" подписал Сапету. | soccernews.ru
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