"Ростов" в контрольном матче оказался сильнее "Эстерсунда"

В испанской Марбелье продолжается сбор "Ростова". Сегодня команда Валерия Карпина провела контрольный матч со шведским "Эстерсундом". Ростовчане победили со счетом 1:0.

Единственным мячом с 11-метровой отметки отметился форвард "Ростова" Дмитрий Полоз.

Стоит отметить, что южане выходили на каждый тайм в полностью новом составе.

"Ростов" — "Эстерсунд" — 1:0 (1:0)

Гол: Дмитрий Полоз, пенальти, 27 (1:0).

"Ростов" (1-й тайм): Песьяков, Лангович, Осипенко, Рукас, Алеесами, Махатадзе, Гигович, Еременко, Турищев, Тугарев, Полоз.