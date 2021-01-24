"Ростов" в контрольном матче оказался сильнее "Эстерсунда"
В испанской Марбелье продолжается сбор "Ростова". Сегодня команда Валерия Карпина провела контрольный матч со шведским "Эстерсундом". Ростовчане победили со счетом 1:0.
Единственным мячом с 11-метровой отметки отметился форвард "Ростова" Дмитрий Полоз.
Стоит отметить, что южане выходили на каждый тайм в полностью новом составе.
"Ростов" — "Эстерсунд" — 1:0 (1:0)
Гол: Дмитрий Полоз, пенальти, 27 (1:0).
"Ростов" (1-й тайм): Песьяков, Лангович, Осипенко, Рукас, Алеесами, Махатадзе, Гигович, Еременко, Турищев, Тугарев, Полоз.
"Ростов" (2-й тайм): Бабурин, Козлов, Павловец, Хаджикадунич, Поярков, Сухомлинов, Куприянов, Хашимото (Сохиев), Алмквист, Обухов, Байрамян.
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