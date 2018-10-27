"Ростов" в меньшинстве удержал победу над "Анжи"

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"Ростов" в меньшинстве удержал победу над "Анжи"

В рамках 12-го тура РПЛ "Ростов" обыграл "Анжи". Хозяева открыли счет ближе к концу тайма. Уже на 53-й минуте ростовчане остались в меньшинстве, однако смогли удержать победу, которая вывела их на второе место в чемпионате.

"Ростов" - "Анжи" 1:0

Гол: Сигурдарсон, 37 - 1:0

"Ростов": Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон (Щадин, 70), Шомуродов (Кьяртанссон, 86).

"Анжи": Дюпин, Чансельор, Удалый, Тетрашвили, Кулик, Савичев, Рабиу, Гиголаев (Кацаев, 77), Чайковский (Хамдамов, 65), Понсе, Долгов (Маркелов, 46).

Предупреждения: Скопинцев (16), Гулиев (25), Чайковский (56), Чансельор (64), Савичев (68), Рабиу (89).

Удаление: Скопинцев (53).

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