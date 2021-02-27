"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита"

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"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита"

В рамках 20-го тура РПЛ "Зенит" упустил победу над "Ростовом".

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ЦСКА на 5 очков. "Ростов" остается пятым.

"Зенит" - "Ростов" 2:2

Голы: Соу, 44 - 0:1, Поярков (аг), 73 - 1:1, Кузяев, 77 - 2:1, Соу, 89 - 2:2

"Зенит": Кержаков (Лунев, 52), Ракицкий, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Сутормин, 82), Оздоев, Вендел (Мостовой, 90), Дзюба, Азмун (Ерохин, 81).

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Козлов, Поярков (Алеэсами, 90), Хаджикадунич, Махатадзе (Павловец, 60), Глебов, Норманн (Гигович, 67), Альмквист (Байрамян, 68), Полоз (Тугарев, 68), Соу.

Удаление: Осипенко (56).  

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