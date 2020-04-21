"Ростов" в скором времени продлит контракт с Козловым
"Ростов" намерен продлить контракт с защитником Алексеем Козловым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Ростов" намерен воспользоваться опцией продления соглашения еще на сезон. Нынешний контракт заключен по схеме "1+1".
Футболист перешел в "Ростов" из "Динамо" летом 2019 года. В этом сезоне он провел 22 матча в РПЛ.
А еще: Калачёв поблагодарил "Ростов" за решение не продлевать с ним контракт
главное
-
Бобан подаст в суд на "Милан". Функционер был уволен в начале марта
-
Уткин подвёл итоги конфликта с Соловьёвым
-
Зарплата Неймара в случае возвращения в "Барселону" снизится в 2,5 раза
-
Фанаты "Спартака" собирают средства для жены умершего защитника "Казанки" Самохвалова
-
"Газпром Арена" рассчитывает получить компенсацию от УЕФА за перенос Евро-2020
Лента новостей
-
"Челси" и ПСЖ интересуются голкипером "Милана" Доннаруммой
-
"Ростов" намерен подписать новый контракт с Зайнутдиновым
-
"Ростов" в скором времени продлит контракт с Козловым
-
"Сент-Этьен" подписал новый контракт с 19-летним защитником Фофаной
-
Андре Силва не хочет покидать "Айнтрахт"
-
Бобан подаст в суд на "Милан". Функционер был уволен в начале марта
-
1
Экс-тренер ПСЖ сравнил форвардов клуба Мбаппе и Неймара
-
Насри выразил недовольство принципами формирования состава сборной Франции
-
Известный аккаунт в инстаграме 433 опубликовал видео Самохвалова, снятое за день до его смерти
-
Арустамян рассказал, что Кокорин точно не окажется в "Спартаке"
-
"Уфа" предложила доиграть сезон РПЛ в нескольких южных городах
-
"Арсенал" вспомнил покер Аршавина в ворота "Ливерпуля"
-
Уткин подвёл итоги конфликта с Соловьёвым
-
"Реал" передумал покупать Алабу
-
"Зенит" в условиях пандемии готов использовать "Газпром Арену" для развёртывания госпиталя
-
4
Зарплата Неймара в случае возвращения в "Барселону" снизится в 2,5 раза
-
Червиченко высказался о решении "Спартака" не выкупать Шюррле
-
Сарри определил приоритетную цель "Ювентуса" на летнее трансферное окно
-
Фанаты "Спартака" собирают средства для жены умершего защитника "Казанки" Самохвалова
-
"Газпром Арена" рассчитывает получить компенсацию от УЕФА за перенос Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20