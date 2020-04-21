"Ростов" в скором времени продлит контракт с Козловым

"Ростов" намерен продлить контракт с защитником Алексеем Козловым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Ростов" намерен воспользоваться опцией продления соглашения еще на сезон. Нынешний контракт заключен по схеме "1+1".

Футболист перешел в "Ростов" из "Динамо" летом 2019 года. В этом сезоне он провел 22 матча в РПЛ.

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