"Ростов" вернул из аренды защитника Ведерникова

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"Волгарь" на своём официальном сайте объявил о возвращении в "Ростов" левого защитника Данилы Ведерникова.

"Жёлто-синие" отозвали 20-летнего футболиста из аренды, которая длилась с августа 2020 года.

В активе воспитанника "Краснодара" есть 7 матчей за "Ростов" без голевых действий.

Контракт Ведерникова с донским клубом рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.

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