"Ростов" вернул из аренды защитника Ведерникова
Фото сайт РПЛ
"Волгарь" на своём официальном сайте объявил о возвращении в "Ростов" левого защитника Данилы Ведерникова.
"Жёлто-синие" отозвали 20-летнего футболиста из аренды, которая длилась с августа 2020 года.
В активе воспитанника "Краснодара" есть 7 матчей за "Ростов" без голевых действий.
Контракт Ведерникова с донским клубом рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.
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