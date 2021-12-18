"Ростов" вернул из "Химок" Боженова

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"Ростов" вернул из "Химок" Боженова

Фото твиттер "Ростова"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о возвращении из "Химок" правого защитника Кирилла Боженова.

21-летний футболист с июля выступал за подмосковный клуб на правах аренды. Почему её решили прервать, пока неизвестно.

Возможно, перспективного фулбека хотят перепродать текущей зимой. Среди претендентов - "Спартак" и "Сочи".

В текущем сезоне Боженов сыграл за "Химки" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировал на информацию об интересе к Боженову. | http://soccernews.ru
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