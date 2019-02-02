"Ростов" включился в борьбу за игрока "Зенита"

Защитник "Зенита" Миха Мевля может покинуть питерский клуб даже после срыва трансфера в "Эмполи".

Как сообщают российские СМИ, в возвращении 28-летнего словенца заинтересован "Ростов", который готов арендовать его до лета 2019 года.

Стоит отметить, что донской клуб ищет замену для ушедшего в ПАОК Сверрира Ингасона.

В текущем сезоне Мевля сыграл за "Зенит" 14 матчей и забил 1 гол. Его стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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