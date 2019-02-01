"Ростов" включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА
"Ростов" включился в борьбу за защитника "Валюра" Эйдура Сигурбьорнссона, которым также интересуется московский ЦСКА.
"Московский и софийский ЦСКА, "Ростов" и шведский "Норчепинг" - перечислил претендентов на футболиста представитель агентства Sportic Players Management, которое ведёт дела 28-летнего исландца.
Сигурбьорнссон выступает за "Валур" с 2017 года, сыграл 55 матчей и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.
Напомним, что в РПЛ трансферное окно открыто до конца февраля.
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|Команда
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|2
|Краснодар
|17
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|3
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|17
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|Спартак Москва
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|28
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|Рубин
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|8
|Ахмат
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|Урал
|17
|22
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|Арсенал Тула
|17
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|12
|Динамо Москва
|17
|20
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|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
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|15
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|Енисей Красноярск
|17
|10