"Ростов" включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА

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"Ростов" включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА

"Ростов" включился в борьбу за защитника "Валюра" Эйдура Сигурбьорнссона, которым также интересуется московский ЦСКА.

"Московский и софийский ЦСКА, "Ростов" и шведский "Норчепинг" - перечислил претендентов на футболиста представитель агентства Sportic Players Management, которое ведёт дела 28-летнего исландца.

Сигурбьорнссон выступает за "Валур" с 2017 года, сыграл 55 матчей и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

Напомним, что в РПЛ трансферное окно открыто до конца февраля. 

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