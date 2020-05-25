"Ростов" воспользовался опцией продления контракта Козлова

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб продлил контракты с игроками команды.

Кроме того, функционер сообщил, что футболисты "Ростова" сдали тесты на коронавирус.

"Мы регулярно проводим тесты, действуем согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора и соблюдаем все меры предосторожности.

Переговоры с Бактиером в процессе, скоро объявим. А контракт Алексея (Козлова) был продлен автоматически, клуб воспользовался опцией в его договоре", - цитирует Арутюнянца Sport 24.

Чемпионат России возобновится 21 июня.

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