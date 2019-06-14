"Ростов" возобновил сотрудничество с Adidas

Adidas вновь стал техническим спонсором "Ростова".

О деталях сделки не сообщается, но напомним, что "Ростов" уже сотрудничал с Adidas в сезонах 2016/17 и 2017/18.

В завершившемся сезоне техническим спонсором клуба являлась компания Joma.

В минувшем сезоне "Ростов" финишировал в РПЛ на девятом месте.

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