"Ростов" впервые победил под руководством Семина

Фото: инстаграм "Ростова"

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1.

В начале встречи хозяева открыли счет благодаря автоголу Максим Осипенко, но на 36-й минуте равновесие восстановил Кенто Хасимото. В концовке встречи победу ростовчанам принес Данила Сухомлинов.

Таким образом, "Ростов" одержал первую победу под руководством Юрия Семина.

"Нижний Новгород" – "Ростов" - 1:2 (1:1)

Голы: Осипенко, 3 (автогол) - 1:0, Хасимото, 36 - 1:1, Сухомлинов, 89 - 1:2

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Каккоев, Ткачук, Калинский, Горбунов (Сулейманов, 46), Баляй, Эннин (Косарев, 75).

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Байрамян, 62), Хасимото (Сухомлинов, 74), Норманн, Глебов, Комличенко, Альмквист (Полоз, 85).

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