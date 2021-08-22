"Ростов" впервые победил под руководством Семина
Фото: инстаграм "Ростова"
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1.
В начале встречи хозяева открыли счет благодаря автоголу Максим Осипенко, но на 36-й минуте равновесие восстановил Кенто Хасимото. В концовке встречи победу ростовчанам принес Данила Сухомлинов.
Таким образом, "Ростов" одержал первую победу под руководством Юрия Семина.
"Нижний Новгород" – "Ростов" - 1:2 (1:1)
Голы: Осипенко, 3 (автогол) - 1:0, Хасимото, 36 - 1:1, Сухомлинов, 89 - 1:2
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Каккоев, Ткачук, Калинский, Горбунов (Сулейманов, 46), Баляй, Эннин (Косарев, 75).
"Ростов": Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Байрамян, 62), Хасимото (Сухомлинов, 74), Норманн, Глебов, Комличенко, Альмквист (Полоз, 85).
Не пропустите: Дубль Смолова принес победу "Локомотиву" над "Краснодаром". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду лишили победного гола на 95-й минуте в матче с "Удинезе" (фото)
-
"Ювентус" упустил победу над "Удинезе"
-
Роналду провел переговоры с тремя клубами
-
Известный итальянский клуб прекратил существование
-
В "Ювентусе" сделали заявление о будущем Роналду
-
Лукаку принес победу "Челси" над "Арсеналом"
-
"Бавария" с трудом обыграла "Кельн"
-
Гончаренко назвал причину поражения "Краснодара" в матче с "Локомотивом"
-
"Ростов" впервые победил под руководством Семина
-
Карпин высказался о дубле Смолова в матче с "Краснодаром"
-
2
Роналду решил покинуть "Ювентус"
-
"Милан" усилится форвардом "Монако"
-
"Заря" с хоккейным счетом обыграла "Мариуполь" в матче УПЛ
-
"Хоффенхайм" не смог возглавить Бундеслигу
-
Клопп оценил шансы "Боруссии" Дортмунд на чемпионство в Бундеслиге
-
Погба установил рекорд АПЛ
-
"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон"
-
Дубль Смолова принес победу "Локомотиву" над "Краснодаром"
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон"
-
В "Спартаке" высказались о будущем Жиго