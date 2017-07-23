"Ростов" впервые проиграл дома за последние два года

В матче второго тура Премьер-лиги "Ростов" уступил "Ахмату" (0:1).

Это поражение стало для ростовского клуба первым на своем поле в матчах чемпионата России со 2 мая 2015 года.

Тогда "Ростов" также проиграл "Ахмату" (0:1), когда он еще назывался "Терек".

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