"Ростов" выдал худшую безвыигрышную серию за последние 10 лет

На минувших выходных "Ростов" вновь не сумел выиграть в чемпионате России, расписав безголевую ничью с "Амкаром".

Таким образом, донская команда не может победить уже на протяжении 11 матчей (5 ничьих, 6 поражений).

Это худшая безвыигрышная серия "Ростова" за последние 10 лет. Стоит отметить, что "жёлто-синим" принадлежит и антирекорд по этому показателю - 24 матча без побед в РФПЛ.

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