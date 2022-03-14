"Ростов" выиграл в первом матче после возвращения Карпина

Фото: инстаграм "Ростова"\Автор неизвестен

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на выезде обыграл "Рубин" со счектом 2:1.

Победу ростовчанам принесли гол Дмитрия Полоза и автогол Сильвие Бегича. В составе казанцев отличился Хвича Кварацхелия. Стоит отметить, что "Рубин" полтора тайма играл в меньшинстве из-за удаления Виталия Лисаковича.

Напомним, что "Ростов" проводил первый матч после возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина.

"Ростов", набрав 21 очко, покинул зону переходных матчей и поднялся на 12-е место. "Рубин" с 25 очками остался на 10-й позиции.

"Рубин" – "Ростов" - 1:2 (0:1)

Голы: Полоз, 12 - 0:1, Бегич, 75 (автогол) - 0:2, Кварацхелия, 77 - 1:2

"Рубин": Дюпин, Зотов (Кузнецов, 77), Бегич, Тальби, Бакаев (Онугха, 27), Ломовицкий, Кварацхелия, Зуев (Тесленко, 70), Кучаев, Мусаев, Лисакович.

"Ростов": Песьяков, Лангович (Калинин, 58), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 72), Тугарев (Мельников, 81), Полоз (Голенков, 72), Соу (Комличенко, 58).

Удаление: Лисакович (19).

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