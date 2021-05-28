"Ростов" выкупил Али Соу

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"Ростов" выкупил Али СоуФото: твиттер "Ростова"

"Ростов" принял решение выкупить права на нападающего Али Соу.

Об этом сообщил агент футболиста Луиджи Соррентино.

По сведениям Transfermarkt, ЦСКА София заработает на продаже игрока 3 миллиона евро.

Соу провел за "Ростов" 12 игр и забил три гола.

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