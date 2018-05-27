"Ростов" выкупил хавбека "Спартака"
"Ростов" выкупил полузащитника "Спартака" Александра Зуева, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера пока неизвестна. 21-летний футболист заключил с "жёлто-синими" контракт до 2022 года.
Напомним, что минувший сезон Зуев провёл в "Ростове" на правах аренды, сыграл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.
Также донской клуб хочет выкупить Аяза Гулиева. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бешикташ" нацелился на лидера "Локомотива"
-
"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду
-
Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроков
-
Перес не намерен удовлетворять финансовые запросы Роналду
-
Дзагоев: "Бразилия - космос, с остальными можно играть"
-
Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи"
-
Пуйоль: "У меня нет сомнений, кто является лучшим игроком мира"
-
"Боруссия" близка к подписанию хавбека "Айнтрахта"
-
"Реал" оценил Бэйла дороже Неймара
-
Чичарито высказался о своём будущем
-
"Арсенал" и "Боруссия" не могут договориться по трансферу Папастатопулоса
-
Бонуччи надеется, что Балотелли повзрослел
-
Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов
-
Робертсон прокомментировал эпизод с травмой Салаха
-
Мбаппе близок к уходу из ПСЖ
-
Презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии
-
1
"Челси" заплатит 50 миллионов евро за универсального защитника
-
Ярмоленко потроллил игроков сборной Украины
-
1
"Ливерпуль" возобновил интерес к Алиссону
-
"Манчестер Юнайтед" готовит рекордный трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13