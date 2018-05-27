"Ростов" выкупил хавбека "Спартака"

"Ростов" выкупил полузащитника "Спартака" Александра Зуева, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. 21-летний футболист заключил с "жёлто-синими" контракт до 2022 года.

Напомним, что минувший сезон Зуев провёл в "Ростове" на правах аренды, сыграл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

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