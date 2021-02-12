"Ростов" выкупил нападающего "Локомотива"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о заключении полноценного контракта с форвардом Романом Тугаревым.

Донской клуб выкупил 22-летнего футболиста у "Локомотива" и подписал с ним соглашение, рассчитанное на пять сезонов.

Воспитанник "железнодорожников" с октября выступал за "Ростов" на правах аренды, сыграл 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что трансфер Тугарева обойдётся "жёлто-синим" в 15 миллионов рублей, также "Локо" будет положен процент от перепродажи нападающего.

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