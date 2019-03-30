"Ростов" вырвал победу над "Уралом"

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"Ростов" вырвал победу над "Уралом"

В рамках 21-го тура РПЛ "Ростов" одержал победу над "Уралом". Таким образом, "Ростов" поднялся на 6-е место в турнирной таблице, а "Урал" остался на 13-м.

"Ростов" - "Урал" 2:1

Голы: Ионов, 10 - 1:0, Эль-Кабир, 52 - 1:1, Мевля, 90 - 2:1

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Сигурдссон, Чернов, Норманн, Еременко (Попов, 84), Ионов (Зайнутдинов, 68), Зуев, Новосельцев, Сигурдарсон (Шомуродов, 68).

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страннберг, Поляков, Эль-Кабир, Димитров (Араторе, 85), Бумаль, Бавин, Бикфалви, Погребняк.

Предупреждения: Паршивлюк (15), Зуев (67), Погребняк (79), Норманн (86).  

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