"Ростов" вырвал победу у "Арсенала" в РПЛ

Фото: твиттер "Ростова"\Автор неизвестен

"Ростов" вырвал победу в гостевом матче с "Арсеналом" в рамках 25-го тура РПЛ.

"Арсенал" Тула - "Ростов" - 1:2

Голы: Комличенко, 10 - 0:1, Смольников, 44 - 1:1, Полоз, 87 - 1:2.

"Арсенал" - Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 79), Э. Кангва, Костадинов, Гулиев, Кайнов, Деспотович (Марков, 83).

"Ростов" - Песьяков, Лангович (Терентьев, 67), Сильянов, Мелехин, Калинин (Поярков, 66), Байрамян, Глебов, Щетинин (Селява, 78), Соу, Тугарев (Голенков, 77), Полоз, Комличенко.

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