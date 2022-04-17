"Ростов" вырвал победу у "Арсенала" в РПЛ
Фото: твиттер "Ростова"\Автор неизвестен
"Ростов" вырвал победу в гостевом матче с "Арсеналом" в рамках 25-го тура РПЛ.
"Арсенал" Тула - "Ростов" - 1:2
Голы: Комличенко, 10 - 0:1, Смольников, 44 - 1:1, Полоз, 87 - 1:2.
"Арсенал" - Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 79), Э. Кангва, Костадинов, Гулиев, Кайнов, Деспотович (Марков, 83).
"Ростов" - Песьяков, Лангович (Терентьев, 67), Сильянов, Мелехин, Калинин (Поярков, 66), Байрамян, Глебов, Щетинин (Селява, 78), Соу, Тугарев (Голенков, 77), Полоз, Комличенко.
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