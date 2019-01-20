"Ростов" высказался о переносе матча Кубка России с "Краснодаром"
"Ростов" на официальном сайте рассказал, что клуб думает о переносе ответного матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром".
"Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром" на более поздний срок. Напомним, ранее была назначена дата проведения встречи - 24 февраля. Однако после обращения «Краснодара» была назначена комиссия для пересмотра определенного ранее дня ответной встречи.
Исходя из крайне негативной реакции болельщиков клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесён на будний день, что, несомненно, скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион. Клуб будет делать всё возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды", - говорится в заявлении ростовчан.
"Ростов" занимает 7 место турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 24 балла. "Краснодар" занимает 2 строчку, набрав 33 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10