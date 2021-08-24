"Ростов" выступил против отмены лимита в РПЛ
Фото: сайт "Ростова"/Автор неизвестен
Футбольный клуб "Ростов" выступил с заявлением по поводу реформы российской премьер-лиги.
"Мы разделяем позицию руководства РФС о необходимости реформ – они назрели. Однако целый ряд предложений, по нашему мнению, не отражает интересов региональных клубов и не послужит развитию отечественного футбола в целом".
Отмена лимита на легионеров
"Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита – успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России. Однако при старом лимите на легионеров (6+5) результаты наших команд в Европе были на приличном уровне, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию.
Ранее в наш чемпионат приезжали состоявшиеся мастера, ведущие игроки своих национальных сборных: Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Чорлука, Диарра, Вальбуэна, Кураньи, Тошич – это легионеры совершенно другого класса, которые и до игры в России, и после, успешно выступали в топ-5 европейских лиг. Вместе с классными легионерами росли и наши игроки, повышая вместе с ними на тренировках свой класс, тем самым развиваясь и хорошо выступая за сборную России.
Сейчас, по разным причинам, зарубежные игроки более не рассматривают Россию в качестве конкурентной лиги для их собственного роста, выбирая другие страны. По спортивной привлекательности наш чемпионат проигрывает высшим лигам Польши, Бельгии, Греции, а по экономической – уступает Китаю и Саудовской Аравии. Талантливые игроки, получая предложения от клубов РПЛ, просят заработную плату в 2-3 раза больше той, которую могли бы дать клубы из других стран. Принимая во внимание особенности нашего чемпионата, многие игроки идут на меньшие деньги, но в более интересный для футболиста чемпионат, откуда есть прямой путь в ведущие европейские лиги. Необходимо делать наш чемпионат привлекательным со спортивной точки зрения, чтобы молодые талантливые игроки рассматривали Премьер-лигу не только в качестве возможности хорошо заработать, но и площадки для собственного роста.
Сбалансированный вариант лимита на легионеров – 10+15, к которому мы должны прийти с сезона 23/24 – это позволит соблюсти определённый баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жёстким".
Увеличение количества топовых матчей в чемпионате
"Для региональных команд приезд больших клубов и есть топовые матчи. Соответственно, введение новой системы, наоборот, уменьшит для «Ростова» количество топовых матчей, так как некоторые топ-клубы за весь сезон ни разу не приедут в город.
Кроме того, перенасыщение сезона такими играми как ЦСКА – Спартак снизит ценность этих матчей для болельщиков, как это произошло в КХЛ".
Определение соперников на первом этапе с помощью компьютерной программы
"При таком раскладе ФК "Ростов" может ни разу за сезон не сыграть с ЦСКА, "Спартаком", "Зенитом" или "Краснодаром" дома. То есть реальна ситуация, при которой люди, купившие сезонный абонемент, не увидят у себя на стадионе ведущие команды страны. Это огромная "просадка" по билетным, мерчендайзинговым и партнёрским доходам, а также колоссальная потеря зрительского интереса к турниру".
Использование легионеров без ограничений, если платишь «налог на роскошь»
"Это нововведение лишь нарушит спортивный принцип, увеличит разрыв в результатах между топ-клубами и всеми остальными, что, соответственно, снизит конкурентность чемпионата и девальвирует зрительский интерес.
В общем и целом, принятие реформ в действующем виде лишь увеличит разницу между богатыми и бедными клубами, а также усугубит снижение конкурентной среды в нашем футболе.
Футбольный клуб "Ростов" предлагает доработать предлагаемые реформы с учётом мнений всех клубов РПЛ".
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