"Ростов" выяснил, чем занимались игроки "Сочи", когда хавбек команды пошел в школу

"Ростов" в твиттере рассказал, чем в 2010 году занимались игроки "Сочи", когда хавбек ростовской команды Максим Ставцев пошёл в школу.

"В 2010 году наш воспитанник Максим Ставцев пошёл в школу. Выяснили, чем тогда занимались игроки "Сочи", с которыми Максиму, возможно, придётся сегодня сыграть", - говорится в сообщении.

В 2010 году наш воспитанник Максим Ставцев пошел в школу



Выяснили, чем тогда занимались игроки «Сочи», с которыми Максиму, возможно, придется сегодня сыграть #МыРостов pic.twitter.com/AZ16n81M94 — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

Выяснилось, что форвард Александр Кокорин в 2010 году играл за "Динамо", хавбек Кристиан Нобоа уже был двукратным чемпионом России в составе "Рубина", а форвард Антон Заболотный был заявлен за ЦСКА в Лиге чемпионов.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что вся команда "Ростова" ушла на карантин из-за шести заболевших коронавирусом футболистов. Руководство команды просило перенести матч 23-го РПЛ с "Сочи", однако южане не согласились откладывать встречу. В итоге "Ростов" выпустил смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003.

Встреча проходит в данный момент. После первого тайма "Сочи" ведет со счетом 4:1.

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