"Ростов" выяснил, чем занимались игроки "Сочи", когда хавбек команды пошел в школу

Теги ростовфк сочи

"Ростов" выяснил, чем занимались игроки "Сочи", когда хавбек команды пошел в школу

"Ростов" в твиттере рассказал, чем в 2010 году занимались игроки "Сочи", когда хавбек ростовской команды Максим Ставцев пошёл в школу. 

"В 2010 году наш воспитанник Максим Ставцев пошёл в школу. Выяснили, чем тогда занимались игроки "Сочи", с которыми Максиму, возможно, придётся сегодня сыграть", - говорится в сообщении. 

Выяснилось, что форвард Александр Кокорин в 2010 году играл за "Динамо", хавбек Кристиан Нобоа уже был двукратным чемпионом России в составе "Рубина", а форвард Антон Заболотный был заявлен за ЦСКА в Лиге чемпионов.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что вся команда "Ростова" ушла на карантин из-за шести заболевших коронавирусом футболистов. Руководство команды просило перенести матч 23-го РПЛ с "Сочи", однако южане не согласились откладывать встречу. В итоге "Ростов" выпустил смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003.

Встреча проходит в данный момент. После первого тайма "Сочи" ведет со счетом 4:1.

Не пропустите: "Ростов" - о составе на матч с "Сочи": "Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского футбола"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль

"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов