"Ростов" ярко анонсировал матч со "Спартаком"

Теги спартак москваростов

"Ростов" ярко анонсировал матч со "Спартаком"

Пресс-служба "Ростова" опубликовала промо-ролик, посвящённый матчу 24-го тура РПЛ против "Спартака".

В видеоанонсе футболисты и главный тренер Валерий Карпин предстали в образах персонажей сериала "Острые козырьки".

Напомним, что "Ростов" примет "Спартак" в воскресенье, 4 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Три основных игрока "Спартака" могут не сыграть с "Ростовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Пирло дали два матча на исправление результатов "Ювентуса"

СМИ: Пирло дали два матча на исправление результатов "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов