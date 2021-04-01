"Ростов" ярко анонсировал матч со "Спартаком"
Пресс-служба "Ростова" опубликовала промо-ролик, посвящённый матчу 24-го тура РПЛ против "Спартака".
В видеоанонсе футболисты и главный тренер Валерий Карпин предстали в образах персонажей сериала "Острые козырьки".
Напомним, что "Ростов" примет "Спартак" в воскресенье, 4 апреля, в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: Три основных игрока "Спартака" могут не сыграть с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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