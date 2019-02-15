"Ростов" ярко пожелал удачи "Ливерпулю" в матче с "Баварией"



"Ростов" пожелал удачи "Ливерпулю" в противостоянии с мюнхенской "Баварией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Желаем нашим друзьям из "Ливерпуля" удачи в матче с "Баварией". Надеемся, вы справитесь даже лучше, чем мы", - говорится в твиттере "Ростова".

Напомним, что в сезоне-2016/17 "Ростов" обыграл "Баварию" со счетом 3:2 в групповом этапа Лиги Чемпионов.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля на стадионе "Энфилд".

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