"Ростов" заключил контракт с защитником Козловым

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"Ростов" заключил контракт с защитником Козловым

"Ростов" объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Козловым.

Ранее 32-летний игрок выступал в составе московского "Динамо". К ростовской команде он присоединился на правах свободного агента.

На данный момент неизвестно на какой срок футболист перешел к желто-синим.

В минувшем сезоне Козловский участвовал в 32 матчах РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. 

А еще: Полоз покинул расположение "Ростова" и отправился в "Зенит"| http://soccernews.ru
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