"Ростов" заплатил 300 тысяч евро за Пояркова

Стало известно, сколько "Ростов" заплатил за игрока "Локомотива" Николая Пояркова.

По данным "Спорт-Экспресса", трансфер защитника стоил клубу 300 тысяч евро.

Напомним, что "Ростов" сразу же отдал 19-летнего футболиста в аренду в "Рубину". У "Локомотива" сохранилось право выкупа игрока.

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