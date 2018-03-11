"Ростов" - "Зенит" - 0:0 (обзор)

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"Ростов" - "Зенит" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 22-го тура РФПЛ, в котором "Ростов" и питерский "Зенит" сыграли в безголевую ничью.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 21 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
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